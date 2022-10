Instagram, Dybala si allena in palestra: "Sii forte" (FOTO)

Paulo Dybala continua il lavoro individuale per recuperare dalla lesione al retto femorale della coscia sinistra. L'attaccante argentino ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in palestra, scrivendo la frase: "Sii forte". Il numero 21 della Roma spera di smaltire l'infortunio patito nel realizzare il calcio di rigore decisivo contro il Lecce lo scorso 9 ottobre e di rimettersi in forma in tempo per prendere parte al Mondiale in Qatar.