"Di nuovo con la squadra". In un post apparso sul suo profilo Instagram, il difensore della Roma Mehmet Zeki Celik ha esultato per il ritorno in gruppo dopo l'infortunio che l'aveva tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane.

Il terzino turco ha recuperato dalla lesione al collaterale mediale del ginocchio destro e, nonostante la vistosa fasciatura, dovrebbe partire per la trasferta di Verona con il resto della squadra.