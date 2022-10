Instagram, Cassano convocato per la prima volta con i grandi: "Indescrivibile" (FOTO)

Il 13 ottobre 2022 rimarrà una data speciale per Claudio Cassano, talentino della Primavera della Roma. Il classe 2003, infatti, è stato convocato per la prima volta con i grandi in occasione di Betis-Roma, match valido per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League e terminata con il punteggio di 1-1. José Mourinho lo aveva visionato dal vivo anche nella partita del campionato Primavera contro l'Inter, nella quale è andato anche a segno con un super gol. "Indescrivibile", il commento che accompagna la foto della sua maglietta scattata dallo stesso Cassano nello spogliatoio.