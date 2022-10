Primavera, Roma-Inter: Mourinho segue il match a bordocampo (FOTO)

Ospite d'onore al campo Agostino di Bartolomei di Trigoria per il match tra Roma e Inter, valido per la settima giornata del campionato Primavera. A seguire i ragazzi di Federico Guidi, infatti, c'è anche José Mourinho, il quale è seduto su una panchina a bordocampo. Lo Special One è stato pizzicato dalle telecamere di Sportitalia.