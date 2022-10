Primavera, ROMA-INTER 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (VIDEO)

Alle 11 la Roma del tecnico Guidi affronterà l'Inter di Chivu. La gara sarà valida per la 7ª giornata della Prima Fase - Girone Unico "all'italiana" del Campionato Primavera 1 TIMVISION. La Roma è alla ricerca dei tre punti per avvicinarsi alla vetta della classifica mentre l'Inter dovrà dare tutto per allontanarsi dalla zona retrocessione.

IL TABELLINO

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima, Foubert-Jacquemin, Chesti, Oliveras; Pagano, Faticanti, Tahirovic; Cassano, Satriano, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello , Ivković, Vetkal, Pisilli, Padula, Pellegrini, Koffi, D'Alessio, Majchrkaz, Ruggiero, Falasca, Ciuferri, Graziani, João Costa.

All.: Guidi.

FC INTER MILAN (4-3-3) : Calligaris; Zanotti , Guercio, Fontanarosa, Perin; Andersen, Bonavita, Kamate; Owusu, Curatolo, Esposito.

A disp.: Basti, Del Vecchio, Martini, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Biral, Stante, Di Pentima, Pelamatti, Zefi.

All.: Chivu.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

1'- Al via il match

PREPARTITA