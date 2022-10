Instagram, Camara: "Spirito di squadra", Cherubini a Faticanti: "Tutto meritato amico mio" (FOTO)

Tre punti importanti per la Roma che continuano a tenere vive le speranze dei giallorossi. Punti conquistati su un campo difficile, ma, come ha scritto Mady Camara sul suo profilo instagram, con molto "spirito di squadra"

Giorno speciale anche per Tammy Abraham che ha sbloccato la sua stagione in Europa League, segnando il gol dell'1-0: "Notti Europee"

Esordio in Europa per Giacomo Faticanti, il compagno di squadra Cherubini si complimenta con lui: "Tutto meritato amico mio"

Giorno di festa per Stephan El Shaarawy che festeggia il compleanno, il gol del 2-1 ed il traguardo delle 50 reti in giallorosso: "50 gol con la Roma nel giorno dei miei 30 anni, regalo più bello non ci poteva essere, grazie per tutti i messaggi di auguri e di affetto che mi avete mandato"

Anche Spinazzola esulta per la vittoria postando una foto in campo con i compagni