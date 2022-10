VIDEO - Torta di compleanno nello spogliatoio per El Shaarawy: "Grazie per questo regalo, ma quello più importante era vincere oggi"

La Roma batte 1-2 l'HJK Helsinki e agguanta il Ludogorets al secondo posto in classifica a quota 7 punti. L'entusiasmo generato da questa vittoria è continuato anche nello spogliatoio, infatti la squadra ha deciso di fare una piccola sorpresa a Stephan El Shaarawy, che festeggia oggi 30 anni. I compagni hanno comprato una torta per celebrare il compleanno del "Faraone", il quale ha tenuto un piccolo discorso: "Grazie per avermi fatto questo regalo, ma quello più importante era vincere oggi". Successivamente è partita la vera e propria festa per il numero 92.