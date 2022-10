Instagram, Camara: "Complimenti a tutti per l'impegno". Zalewski: "Come iniziare al meglio la settimana". El Shaarawy: "Daje Roma, +3". Kumbulla: "Bravi ragazzi" (FOTO)

La Roma sbanca lo Stadio Luigi Ferraris di Genova e porta a casa tre punti fondamentali battendo per 0-1 la Sampdoria di Stankovic: decisiva la rete di Pellegrini su calcio di rigore al minuto 9. Con questo successo i giallorossi sono saliti al quarto posto in classifica, portandosi a -4 dalla vetta, attualmente occupata dal Napoli, prossimo avversario proprio dei capitolini. Nicola Zalewski ha espresso su Instagram tutta la sua gioia in seguito a questa vittoria: "Come iniziare al meglio la settimana. +3". Anche Mady Camara, partito dal primo minuto, ha commentato il match: "3 punti importanti! Complimenti a tutti per l'impegno". Anche Paulo Dybala, attualmente ai box per infortunio, si è complimentato con la squadra: la Joya ha pubblicato sul proprio profilo Instagram l'emoji dell'applauso affiancata dal lupo, simbolo della Roma. Le parole di Marash Kumbulla, rimasto a casa per precauzione: "Bravi ragazzi. Forza Roma". Georginio Wijnaldum ha mostrato il sostegno alla squadra pubblicando una storia con un cuore giallo e uno rosso. Stephan El Shaarawy: "Daje Roma, +3".