Fiumicino: Roma in partenza per Genova. C'è Karsdorp, out Kumbulla per precauzione (FOTO e VIDEO)

Dopo l'allenamento di questa mattina, nel primo pomeriggio di oggi la Roma è partita dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Genova. Domani infatti i giallorossi saranno impegnati al Ferraris contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Parte con la squadra Rick Karsdorp, al rientro dopo l'infortunio. Out invece Marash Kumbulla.

Kumbulla, secondo quanto appreso, non è stato convocato per precauzione e tornerà disponibile per la partita contro il Napoli.