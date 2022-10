Domenica di vigilia per la Roma, che in mattinata si è ritrovata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di Marassi di domani sera contro la Sampdoria. L'allenamento odierno è iniziato con il consueto lavoro atletico. Poi, si è lavorato sulla tecnica, con esercizi con il pallone.