HJK-Roma, Abraham eletto "Man of the Match" dai tifosi giallorossi (FOTO)

Tammy Abraham è il "Man of the Match" di HJK Helsinki-Roma scelto dai sostenitori giallorossi. Lo ha annunciato il profilo inglese della Roma su Twitter aggiungendo: "Di nuovo a referto - e di nuovo eletto migliore in campo dai tifosi".

Il centravanti inglese è stato decisivo nella sfida contro i finlandesi segnando il gol del primo momentaneo vantaggio e poi entrando nell'azione che ha portato al definitivo 1-2 di Stephan El Shaarawy, causando con la sua presenza la deviazione fortuita del difensore di casa Haume.

