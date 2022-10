ABRAHAM: "Il mondo sta migliorando, ma abbiamo ancora molta strada da fare"

ENGLANDFOOTBALL.COM - L'attaccante della Roma Tammy Abraham ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della nazionale inglese. Affiancato dal suo storico amico e oggi difensore centrale del Milan Tomori, ha parlato di molti temi tra cui le sue origini nigeriane. Le sue dichiarazioni.

Sul suo cibo preferito.

"Per me è il Riso Jollof. Diverse culture africane cercano di rivendicarlo, ma essendo noi nigeriani, lo stiamo rivendicando anche noi".

Consigli alle nuove generazioni.

"Le persone dovrebbero guardare le cose in modo positivo. Il mondo sta cambiando e sta migliorando. Certo, abbiamo ancora molta strada da fare, ma dobbiamo guardare agli aspetti positivi. I nostri antenati hanno sacrificato molto per noi per vivere la vita che facciamo oggi e dobbiamo guardare le cose in modo positivo, conoscere la storia e cercare sempre di cambiare in meglio”.

Sulle sue origini africane.

"Sono cresciuto in un'area molto multiculturale, con etnie diverse, di paesi diversi e con diversi tipi di persone. Penso che mi abbia aiutato ad abbracciare davvero la mia eredità africana. La mia famiglia era originaria della Nigeria e nella mia zona c'erano i ristoranti africani ed è lì che mi sono immerso un po' di più nella mia cultura. Avevo amici che avevano un background simile ed essendo al Chelsea, avevamo un bel po' di giocatori che avevano il nostro stesso background ed è stato sempre bello interagire con quel lato della nostra famiglia. La mia parte preferita dell'eredità nigeriana era la musica. Anche adesso, sento ancora la musica. Ti porta gioia e sorriso sul viso. Vedere tutti sentirsi allo stesso modo in cui ti senti tu quando senti quelle canzoni è una bella sensazione. Vivo in Inghilterra ma mi sento ancora in parte anche nigeriano. Fikayo (Tomori, ndr) ed io siamo cresciuti lì ed è bello conoscere entrambe le culture. Ci sono due culture completamente diverse e due tipi di persone completamente diversi ma, come ha detto Fik, abbiamo il meglio di entrambi i mondi".

