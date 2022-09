Instagram: Zaniolo e l'abbraccio con Mourinho in panchina (FOTO)

Tornato ieri a disposizione in occasione di Empoli-Roma dopo la lussazione alla spalla, Nicolò Zaniolo ha assistito alla vittoria dei compagni al Castellani - 2-1 con le reti di Dybala e Abraham - dalla panchina. Il 22 giallorosso ha condiviso su Instagram uno scatto che lo vede protagonista di un abbraccio con José Mourinho in panchina e proprio il tecnico giallorosso nel post partita ha ringraziato Zaniolo per aver recuperato.