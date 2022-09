Empoli-Roma, MOURINHO: "Non mi preoccupano gli errori individuali. Oggi possibilità di tornare in alto in classifica"

Dopo due sconfitte di fila tra Serie A ed Europa League, la Roma fa tappa ad Empoli nel posticipo della sesta giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, l'allenatore giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A SKY SPORT

Un allenatore come lavora sugli errori individuali in difesa?

"Non penso agli errori individuali, sono fuori dal contesto. Non mi preoccupano. Ognuno può commettere errori individuali, per me non è un problema. Per me il problema è sempre lo stesso, cioè il focus sulla squadra: la squadra vince, pareggia, perde, gioca bene o gioca male. Come squadra, dopo una sconfitta in Serie A, abbiamo la possibilità di vincere e tornare in una posizione alta in classifica, anche se è prestissimo per guardare con attenzione la classifica. Con le nostre qualità e i nostri difetti abbiamo questa possibilità e dobbiamo provarci".