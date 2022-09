Instagram, Dybala esulta: "Contento per il gol". Zaniolo: "We are back!". Zalewski: "Daje noi". Abraham: "Squadra" (FOTO)

La Roma vince 1-2 contro l'Empoli e conquista tre punti di fondamentale importanza. I giallorossi, trascinati da un super Dybala e da Abraham, sbancano lo Stadio Carlo Castellani e salgono a quota 13 punti in classifica, portandosi a -1 dalla vetta.

Tra i vari calciatori indisponibili c'era anche Nicola Zalewski, il quale ha seguito la partita direttamente da casa. "Daje noi", l'esultanza liberatoria del polacco su Instagram al termine della gara.

Successivamente è arrivato il commento social del protagonista del match, ovvero Paulo Dybala, autore di un gol e di un assist: "Dopo due risultati frustranti è arrivata la bellissima vittoria! Contento per il gol e per il gioco di squadra! Avanti cosi".

Anche Nicolò Zaniolo, rimasto a riposo in panchina per tutti i 90 minuti, esprime la sua gioia su Instagram: "We are back!!! Contento per i 3 punti portati a casa! Forza Roma e testa alla prossima".

Eldor Shomurodov lascia un messaggio semplice ma chiarissimo su Instagram: "Daje Roma"

Messaggio simile di Stephan El Shaarawy: "Dajeeee".

Il commento di Mehmet Zeki Celik: "Dovevamo tornare a vincere e lo abbiamo fatto. Complimenti alla squadra".

Ecco le parole del match winner, Tammy Abraham: "Squadra. Buonanotte".