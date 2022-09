Non è potuto essere della partita per un problema muscolare, ma Nicola Zalewski non fa mancare il proprio sostegno ai compagni impegnati nella sfida contro l'Empoli. Il laterale giallorosso infatti ha postato una storia su Instagram mentre segue il match con l'immancabile: "Daje Roma". Come l'italo-polacco, anche Marash Kumbulla, assente dalla sfida contro il Monza per un guaio muscolare, segue la sfida da casa non facendo mancare il proprio supporto.