Instagram, Zalewski dopo Polonia-Olanda: "Peccato per il risultato, ma sono grato di rappresentare il mio paese" (FOTO)

All'indomani della sconfitta per mano dell'Olanda in Nations League, che si è imposta 2-0 sulla Polonia, Nicola Zalewski ha affidato ad Instagram le sue sensazioni. "Non il risultato sperato, ma nonostante tutto sono grato per aver avuto ancora una volta l'opportunità di scendere in campo e rappresentare il mio paese", il messaggio dell'esterno polacco della Roma che ieri è sceso in campo titolare in Polonia-Olanda ed è rimasto sul terreno di gioco per 79 minuti.