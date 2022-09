Nations League, Polonia-Olanda: Zalewski in campo dal 1' (FOTO)

Prova di prestigio per la Polonia di Nicola Zalewski, il quale partirà titolare nella sfida contro l'Olanda valida per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Il match inizierà alle ore 20:45. Il calciatore della Roma, rientrato in occasione della partita contro l'Atalanta, giocherà oggi sulla fascia sinistra in un centrocampo a quattro.

SKŁAD

Tak zaczniemy dzisiejszy mecz z Holandią w Lidze Narodów! ?

_________

75 minut do #POLNED 🇵🇱🇳🇱 #NationsLeague pic.twitter.com/1PWYm2tL6B — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 22, 2022