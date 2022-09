Assente nelle sfide contro Empoli e HJK Helsinki per un affaticamento muscolare, oggi pomeriggio Nicola Zalewski è tornato ad allenarsi con i compagni al "Fulvio Bernardini" di Trigoria ed è dunque a disposizione di Mourinho. "Guess who's back" ("Indovinate chi è tornato"), il messaggio dell'esterno giallorosso affidato ad Instagram. Dopo la vittoria con l'HJK in Europa League, domenica la Roma riceve all'Olimpico l'Atalanta in campionato.