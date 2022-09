All'indomani della vittoria in Europa League contro l'HJK Helsinki - 3-0 firmato Dybala, Pellegrini e Belotti -, la Roma è tornata ad allenarsi tra palestra e campo al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista del campionato: i giallorossi domenica, alle 18.00 all'Olimpico, ospiteranno l'Atalanta. Buone notizie per José Mourinho: Nicola Zalewski, smaltito l'infortunio, ha lavorato in campo con i compagni che ieri hanno disputato pochi minuti o sono rimasti in panchina.