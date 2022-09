Instagram, un tifoso si tatua Zaniolo con il trofeo della Conference League. Il calciatore: "Spettacolo" (FOTO)

Il ricordo della vittoria della Conference League è ancora vivo nelle menti dei tifosi della Roma e, alcuni di loro, hanno deciso addirittura di tatuarsi questo successo indimenticabile. Un supporter ha pubblicato su Instagram il suo tatuaggio, che ha come protagonista l'esultanza di Nicolò Zaniolo con la coppa. Il numero 22 ha deciso di condividere la foto postata dal tifoso: "Spettacolo", il commento del calciatore. Il tutto, inoltre, è accompagnato con la canzone "Never going home", diventata colonna sonora ad ogni gol della squadra di Mourinho e trasformata dai romanisti nel celebre coro "La Roma sì e il Feye no".