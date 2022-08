Stadio Olimpico, scelta la canzone d'accompagnamento ai gol della Roma: è la 'Never going home' dei festeggiamenti di Tirana

Prima partita ufficiale in casa, e arrivano anche le prime, curiose conferme. La Roma ha deciso infatti di accompagnare i gol della squadra con il brano 'Never going home' di Kungs, trasmesso allo stadio di Tirana dopo la vittoria della Conference League. Un motivo che ha poi, nel corso dei festeggiamenti, fatto cantare i tifosi giallorossi ripetutamente, al coro di "La Roma sì e il Feye no".