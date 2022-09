Instagram, Kumbulla alla presentazione della 'Partita per la Pace': "Orgoglioso di aver rappresentato la Roma" (FOTO)

Marash Kumbulla ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione della 'Partita per la Pace', che andrà in scena il 14 novembre allo Stadio Olimpico. Il difensore albanese, insieme al direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations Francesco Pastorella, è stato scelto come rappresentante della Roma per questo evento. "Il calcio deve essere sempre sinonimo di unione, spirito di gruppo e di condivisione. È con grande orgoglio e senso di responsabilità che ho partecipato alla conferenza di presentazione della Partita per la Pace. Voglio ringraziare il Santo Padre per aver voluto questo evento e la Roma per avermi concesso l'opportunità di rappresentarla in questa giornata", il commento del calciatore sul proprio profilo Instagram.