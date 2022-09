Instagram, Ibanez dopo la convocazione del Brasile: "Un sogno diventato realtà" (VIDEO)

Dopo aver ricevuto la chiamata del ct del Brasile Tite per le sfide amichevoli contro Ghana e Tunisia, Roger Ibanez affida ad Instagram tutta la sua gioia per la convocazione. "Oggi è uno dei giorni più belli della mia carriera. Sognavo di indossare la maglia della nazionale brasiliana fin da bambino, e oggi è diventato realtà - il messaggio del difensore della Roma -. Frutto del lavoro e con il coinvolgimento di tante persone. Un traguardo per tutti! È una felicità immensa! Grazie a tutti coloro che ne sono stati e ne fanno parte. Il lavoro va avanti!".