Instagram, Ibañez dopo il debutto con il Brasile: "Sogno realizzato" (FOTO)

Per Roger Ibañez Brasile-Tunisia sarà una partita da ricordare: il difensore della Roma, convocato per la prima volta dal Brasile, ha fatto il suo esordio in maglia verdeoro nell'amichevole vinta contro la Tunisia andata in scena a Parigi. Ibañez ha poi affidato ad Instagram tutta la sua gioia: "La realizzazione di un sogno d'infanzia".