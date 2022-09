Brasile-Tunisia: Ibanez parte nuovamente dalla panchina (FOTO)

Il debutto di Roger Ibanez è ancora rimandato per il momento. Il Brasile si prepara ad affrontare la Tunisia questa sera alle 20:30 allo Stadio Parco dei Principi (Parigi, Francia) e il ct Tite ha comunicato la formazione ufficiale della Seleção: il pacchetto difensivo è costituito da Telles, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo. Ancora panchina, quindi, per il centrale della Roma, convocato per la prima volta dal Brasile. Il ventitreenne proverà comunque a ritagliarsi uno spazio a gara in corso.

Seleção Brasileira escalada para enfrentar a Tunísia:

Alisson, Danilo, Thiago Silva (c), Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Fred e Neymar Jr.; Raphinha, Richarlison e Lucas Paquetá. A bola rola às 20h30 (15h30 de Brasília) no Estádio Parque dos Príncipes.#SelecaoBrasileira pic.twitter.com/DXosiSecSd — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022