Instagram, El Shaarawy punta al rientro in campo: "Ci vediamo presto. Grazie per tutti i messaggi" (FOTO)

Stephan El Shaarawy non sarà disponibile per la partita tra Udinese e Roma a causa dell'infortunio rimediato nel match contro il Monza. Il "Faraone" ha riportato una lesione al muscolo psoas della coscia sinistra, che lo terrà fuori fino alla sosta. "Ci vediamo presto. Grazie per tutti i messaggi", il messaggio ai tifosi romanisti condiviso dal calciatore su Instagram.