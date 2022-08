Doppio imprevisto per José Mourinho che dovrà rinunciare a Kumbulla ed El Shaarawy per tutto il prossimo mese dopo gli infortuni subiti ieri in Roma-Monza. Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra è il responso dei controlli a cui si è sottoposto Kumbulla mentre El Shaarawy ha riportato una lesione al muscolo psoas della coscia sinistra.

Per entrambi il rientro è previsto dopo la sosta di fine settembre, quando il 2 ottobre ci sarà Inter-Roma.