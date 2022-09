Instagram, Cristante esulta dopo la vittoria contro l'Ungheria: "Sempre insieme" (FOTO)

Bryan Cristante, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, ha disputato una grande prova contro l'Ungheria. La sfida, valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League, è terminata con il punteggio di 0-2 in favore dell'Italia e il giocatore giallorosso è stato decisivo fornendo l'assist del gol del raddoppio, realizzato da Dimarco. Con questo successo, gli Azzurri si sono qualificati alle Final Four della competizione. Cristante ha pubblicato su Instagram una foto in seguito alla vittoria: "Sempre insieme", il commento del ventisettenne.