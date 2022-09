Nations League, Ungheria-Italia: Cristante parte titolare (FOTO)

E' tutto pronto per l'attesissima sfida tra Ungheria e Italia, valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League. Gli Azzurri si trovano al secondo posto in classifica a quota 8 punti, a due lunghezze proprio dall'Ungheria, che comanda il girone. Questa sfida sarà fondamentale, infatti deciderà chi sarà la vincente del gruppo 3 della Lega A. Il ct Roberto Mancini ha solo un risultato, la vittoria, e per provare a ottenerla si affiderà anche a Bryan Cristante, il quale partirà titolare al fianco di Jorginho e Barella.