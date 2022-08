Twitter, Wijnaldum: "Oggi è il giorno. Entusiasta di iniziare la stagione stasera. Daje Roma" (FOTO)

La Roma è pronta a scendere in campo contro la Salernitana nel match valido per la prima giornata di Serie A. La partita andrà in scena allo Stadio Arechi di Salerno e il calcio d'inizio è fissato per le 20:45. Difficilmente partirà tra i titolari, ma Wijnaldum, neo acquisto della Roma, potrà subentrare nella ripresa. Il centrocampista olandese è impaziente di iniziare la sua nuova avventura e su Twitter ha suonato la carica: "Oggi è il giorno. Sono molto entusiasta di iniziare la stagione con la nostra prima partita stasera. Daje Roma", il messaggio di "Gini".

Today is the day ? I’m very excited to start the season with our first game tonight. DAJE ROMA???❤️#ASRoma #SalernitanaRoma pic.twitter.com/DBuiK8pqpS — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 14, 2022