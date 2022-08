SALERNITANA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio tra Spinazzola e Zalewski

La Roma è pronta ad iniziare un'altra stagione che la vedrà impegnata stasera alle 20.45 contro la Salernitana di Nicola allo stadio Arechi. La squadra di Mourinho dovrebbe essere composta da Rui Patricio in porta, Mancini ed Ibanez ai lati e Smalling al centro. Karsdorp sulla fascia e Matic e Pellegrini in mezzo. A sinistra il ballottaggio tra Zalewski e Spinazzola, mentre davanti non sembrano esserci grandi dubbi. Dybala e Zaniolo a far girare palla per Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham.

IL TEMPO

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham.

IL ROMANISTA

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.