Twitter, Kumbulla: "Volevo rispondere all'affetto dell'Olimpico. Tornerò presto e darò il massimo"

Dovrà restare fermo fino alla prossima sosta Marash Kumbulla che sui social ha commentato così il suo momento: "Ci tenevo molto alla mia prima da titolare in questa stagione e volevo rispondere all'affetto dell'Olimpico. Purtroppo, la fortuna non è stata amica e non potrò aiutare la squadra per un po'. Ma tornerò presto e darò il massimo. Forza Roma".

