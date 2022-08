Twitter, il Glasgow City si complimenta con la Roma Femminile dopo la partita: "Congratulazioni, buona fortuna per il resto della competizione"

Bel gesto di sportività da parte del Glasgow City, uscito sconfitto nella sfida valida per il primo round della Champions League. La società scozzese ha perso 1-3 contro la Roma, che ha portato a casa il match grazie alle reti di Glionna e Lazaro. Al termine della partita, il club allenato da Gleeson si è complimentato su Twitter con le giallorosse: "Congratulazioni, buona fortuna per il resto della competizione".

Congratulations @ASRomaWomen, Good Luck for the rest of the competition — Glasgow City FC ?? (@GlasgowCityFC) August 18, 2022

La risposta della Roma non si è fatta attendere: "Grazie. È stato un grande gara: buona fortuna sia per domenica sia per la stagione 2022-23".