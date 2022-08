Instagram, Camara saluta l'Olympiacos: "Una sola parola, grazie. Sarete per sempre la mia casa" (FOTO)

Arrivato nell'estate del 2018, Mady Camara è stato una colonna dell'Olympiacos in queste stagioni. Il centrocampista guineano ha vinto tre campionati consecutivi e una Coppa di Grecia, collezionando ben 181 presenze. Il venticinquenne ora affronterà una nuova sfida, infatti oggi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il classe '97 arriva in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni. Camara ha voluto salutare su Instagram l'Olympiacos e i suoi tifosi: "Una sola parola, grazie. Voglio che sappiate che per me non cambierà nulla. Né amore né rispetto. Sarò sempre grato ad ognuno di voi, ad ogni sostenitore, ad ogni membro del club e allo staff dal mio arrivo fino ad oggi! Mi avete insegnato tutto, vi siete presi cura di me come un figlio... Ringrazio tutti i miei compagni di squadra con cui ho lavorato in questi 4 anni, mi avete aiutato ognuno a modo suo ma sempre nel migliore dei modi! Vi sono grato per tutti i nostri momenti. L'Olympiacos sarà sempre la mia casa".