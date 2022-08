UFFICIALE: Camara in prestito alla Roma. Contratto depositato in Lega (FOTO)

Ora è ufficiale: Mady Camara è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista arriva dall'Olympiacos con la formula del prestito oneroso (1.5 milioni) con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Il guineano è stato acquistato in seguito al brutto infortunio subito da Wijnaldum, il quale sarà costretto a rimanere ai box per svariati mesi. In attesa del comunicato della Roma, l'ufficialità è stata confermata dal sito della Lega Serie A: il suo contratto è stato depositato.