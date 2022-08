Twitter, a breve l'esordio assoluto della Roma Femminile in Champions League. Il club: "Buona fortuna" (VIDEO)

Grande attesa per la prima partita nella storia della Roma Femminile in Champions League. Le ragazze di Spugna affronteranno nel Round 1 il Glasgow City alle ore 20:35 e, in caso di vittoria, sfideranno il 21 agosto alle 19:00 il Paris FC, che ha battuto per 3-0 il Servette. Il match è molto sentito dal club capitolino e, tramite un tweet, la società giallorossa ha voluto augurare l'in bocca al lupo alle giallorosse: "Esordio europeo stasera. Buona fortuna".