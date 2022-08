Instagram, Zaniolo dopo l'infortunio: "Per i gufi che speravano qualcosa di grosso...ci vediamo tra 3 settimane" (FOTO)

Dopo l'infortunio alla spalla sinistra subìto nel corso del primo tempo di Roma-Cremonese, poi vinta dai giallorossi per 1-0 grazie alla rete di Chris Smalling, Nicolò Zaniolo affida ad Instagram le sue sensazioni. "Per tutti i gufi che speravano qualcosa di grosso...ci vediamo tra tre settimane", scrive il 22 giallorosso dando appuntamento in campo, quindi, tra tre settimane.