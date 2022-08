Roma-Cremonese: problema alla spalla per Zaniolo, al suo posto entra El Shaarawy

Apprensione per le condizioni di Nicolò Zaniolo, costretto ad abbandonare il campo poco prima della fine del primo tempo. Il classe '99 ha accusato un problema alla spalla sinistra cadendo a terra dopo un contrasto di gioco al limite dell'area di rigore della Cremonese. Lo staff medico della Roma è subito entrato in campo per soccorrere il giocatore, che ha però dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto, al minuto 45', Stephan El Shaarawy.

Sensazioni non positive per il gioiellino giallorosso, che uscendo dal campo con l'ausilio del mezzo motorizzato in dotazione al personale sanitario, continuava scuotere la testa.