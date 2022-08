Social, Villar saluta i tifosi della Roma: "Grazie per i tanti messaggi. Un grande in bocca al lupo per quest'anno. Pronto per la Sampdoria" (FOTO)

Nella giornata di ieri Gonzalo Villar è diventato un nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista, ai margini del progetto di Mourinho, si è trasferito a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo aver rilasciato le sue prime parole da blucerchiato, lo spagnolo ha pubblicato su Instagram una storia, nella quale saluta e ringrazia tutti i tifosi della Roma: "Metto questa foto solo per ringraziare i tanti romanisti che mi hanno scritto dei messaggi in questi giorni. Un grande in bocca al lupo per quest'anno", le parole di Villar.

Successivamente ha pubblicato su Twitter una foto in cui indossa la maglia del suo nuovo club: "Pronto", la didascalia che accompagna lo scatto. Il centrocampista ha scelto il numero 4 per la sua avventura alla Sampdoria.