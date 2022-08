Instagram, relax al mare per Dybala: "Buon Ferragosto amici miei" (FOTO)

Dopo la vittoria di ieri in casa della Salernitana nella prima giornata di campionato, José Mourinho ha concesso alla Roma due giorni di riposo prima della ripresa degli allenamenti a Trigoria prevista per mercoledì mattina. E Paulo Dybala, che ieri ha giocato titolare offrendo buoni spunti, ne ha approfittato per trascorrere Ferragosto al mare con la fidanzata: "Buon Ferragosto amici miei", il messaggio dell'argentino affidato ad Instagram.