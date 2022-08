Trigoria, due giorni di riposo per la Roma: mercoledì alle 10 la ripresa degli allenamenti

Dopo aver vinto la prima giornata di campionato in casa della Salernitana, battuta 1-0 grazie alla rete di Bryan Cristante, José Mourinho concede alla squadra due giorni di riposo. I giallorossi si ritroveranno al "Fulvio Bernardini" di Trigoria mercoledì alle 10 per la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida contro la Cremonese.