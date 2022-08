Instagram, Mourinho con la maglia 'Forza Gini': "Wijnaldum uno di noi. Chi ha dato il via alle voci su Felix responsabile è una feccia. Stasera tutti insieme" (FOTO)

"Forza Gini": con una maglia dedicata a Wijnaldum José Mourinho posa su Instagram e dedica un messaggio al centrocampista olandese dopo l'infortunio (frattura della tibia destra) riportato ieri durante l'allenamento di rifinitura. "A volte il calcio può essere una m***a. In sole due settimane Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già). Purtroppo in un incidente molto sfortunato ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo per molto tempo - il messaggio del tecnico giallorosso - Ma a volte non è solo il calcio ad essere una m***a, ma anche le persone possono esserlo... Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo eccezionale come Felix potrebbe essere responsabile di quello che è successo sono una vera feccia. Tutti insieme stasera: giochiamo per la Roma, per Wijnaldum e per Felix".