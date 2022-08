Wijnaldum: frattura della tibia destra nell'allenamento odierno. La Roma: "Forza Gini!" (COMUNICATO)

ASROMA.COM - Pessima notizia per Josè Mourinho e i tifosi della Roma: come specificato sul sito ufficiale del club giallorosso "in seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni". Il club giallorosso ha voluto manifestare la propria vicinanza al nuovo acquisto con un "Forza Gini!".

