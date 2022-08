Instagram, Dybala scherza: "Calcio o karate?" (FOTO)

"Calcio o karate?", così Paulo Dybala scherza su Instagram mostrando uno scatto durante la seduta d'allenamento andata in scena questa mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Dopo la vittoria in casa della Salernitana, in cui l'argentino è sceso in campo titolare, la Roma ospiterà lunedì alle 18.30 all'Olimpico la Cremonese.