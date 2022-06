Instagram, Florenzi saluta Alberto De Rossi: "Per 29 anni sei stato il padre di tanti ragazzi"

Si chiuderà la lunga avventura di Alberto De Rossi sulla panchina della Primavera della Roma. Come anticipato e ieri confermato dalle parole dell'allenatore al termine della finale scudetto persa con l'Inter, non sarà più dunque lui a curare l'anello di congiunzione tra settore giovanile e prima squadra. Su Instagram, Florenzi, tra i tanti passati sotto le mani di Alberto De Rossi, lo ha salutato così: "Sei stato per 29 anni il padre di ragazzi che coltivavano un sogno. Bisogna solo dirti grazie per tutto quello che hai fatto. In bocca al lupo Mister!".