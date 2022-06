Instagram, Alberto De Rossi apre un profilo ufficiale: "Un piacere condividere questo percorso con tantissimi ragazzi". Da Zalewski a Volpato: "Grazie mister" (FOTO)

Alberto De Rossi chiude la sua lunga esperienza sulla panchina della Roma Primavera e sarà responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali del club giallorosso. L'ex tecnico della Primavera ha anche aperto un profilo ufficiale su Instagram, inaugurandolo con un post di ringraziamento: "Ho deciso di aprire questo profilo ufficiale, visti i tanti attestati di stima e di affetto che mi stanno giungendo in queste ore da tante persone e soprattutto dai tantissimi ragazzi che ho avuto il piacere di allenare. Non potendo rispondere personalmente a tutti, tramite questo post voglio abbracciarvi e salutarvi calorosamente. Da ognuno di voi ho ricevuto indietro tantissimo. È stato un piacere enorme condividere questo percorso con tantissimi ragazzi, da quelli di oggi a quelli di ieri. Grazie a tutti!".

Molti i commenti per De Rossi da parte dei ragazzi che ha allenato nel tempo alla Roma: da Nicola Zalewski, ora in prima squadra e fresco vincitore della Conference League, passando per Volpato, Karamitsis, Cherubini, Padula, Morichelli e Faticanti.