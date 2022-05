Twitter, il Friedkin Group: "Gli eroi conquistatori sono tornati. Giornata incredibile per le strade di Roma" (FOTO)

"Gli eroi conquistatori sono tornati! E' stata una giornata incredibile per le strade di Roma, quando i tifosi giallorossi hanno dipinto di rosso e giallo la città festeggiando la vittoria della Roma in Conference League. Forza Roma!", ecco il messaggio pubblicato su Twitter dal Friedkin Group per omaggiare e ringraziare i supporter presenti durante la parata di oggi pomeriggio, nella quale la squadra ha sfilato con il trofeo.

The conquering heroes have returned! It was an incredible day on the streets of Rome, as the Giallorossi faithful painted the town red and yellow celebrating @OfficialASRoma’s #UECL championship win. Forza Roma! #ASRoma pic.twitter.com/O9UVxLaz6D

