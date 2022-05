Twitter, i tifosi della Roma caricano la squadra a Trigoria prima della partenza per Tirana (VIDEO)

L'entusiasmo è alle stelle. Manca solo un giorno all'attesissima finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, in programma domani alle ore 21 a Tirana. Questa partita rappresenta un traguardo storico per la società giallorossa, dato che l'ultima finale europea disputata risale a 31 anni fa. Anche i tifosi sono carichi e si sono presentati a Trigoria dopo la rifinitura per sostenere ed incoraggiare la squadra prima della partenza per l'Albania.

