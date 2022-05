Trigoria, rifinitura in vista del Feyenoord: squadra in campo. Recuperato Mkhitaryan (FOTO E VIDEO)

DA TRIGORIA DAMIANO FRULLINI - Ci siamo, vigilia della finale di Conference League per la Roma, che domani serà si troverà di fronte il Feyenoord a Tirana. Questa mattina intorno alle 12 la squadra di Mourinho scenderà in campo a Trigoria per la consueta rifinitura prima della partenza verso l'Albania.

SEGUI LIVE LA RIFINITURA

11:41 - Le buone notizie per Mourinho arrivano da Mkhitaryan. L'armeno infatti sta svolgendo la rifinitura con i compagni ed è pienamente recuperato per la finale di domani

11:30 - La squadra è già in campo

11:20 - In attesa dell'inizio della rifintira, fuori dal Fulvio Bernardini si è insediato un gruppetto di tifosi giallorossi pronti a far sentire il loro supporto alla squadra.